Balanço Geral Manhã

Chapeiro inova e cria receita diferentona de pão de queijo

Romeo cria pão de queijo com requeijão e tomate durante a semana especial da comida típica de MG

Balanço Geral Manhã|Do R7

O Balanço Geral na Chapa destacou uma receita especial durante a semana do pão de queijo. O chapeiro Romeo preparou um pão de queijo recheado com requeijão e uma rodela de tomate calculada milimetricamente. A receita envolveu passar uma camada fina de requeijão no interior do pão antes da montagem final. Confira!

  • Balanço Geral
  • São Paulo (Cidade)

