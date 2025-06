Chinês acusado de matar jovem ao ser rejeitado será transferido para o Rio após ser preso em SP

Preso em Carapicuíba (SP) acusado de matar a jovem Marcelle Araujo da Silva, por quem alimentava um amor platônico, o empresário chinês Zhaohu Qiu vai passar nesta terça-feira (17) por uma audiência de custódia.



O crime ocorreu no Rio de Janeiro , na madrugada do Dia dos Namorados. Imagens de câmeras de segurança mostraram Marcelle indo à casa de Zhaohu e, posteriormente, ele carregando um carrinho coberto. Três dias depois, a família dela encontrou o corpo nos fundos da casa dele, enrolado em uma lona azul. Parentes afirmaram que o chinês era obcecado por Marcelle e que ela não correspondia aos sentimentos dele. Ele negou ter oferecido o corpo aos cães e será transferido para o Rio de Janeiro, onde responderá por feminicídio.



