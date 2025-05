'Chofer do Crime' tenta fugir e provoca acidente em São Paulo

Um homem foi encarregado de levar um carro furtado para um desmanche na zona leste de São Paulo . Ao avistar a polícia enquanto dirigia um Jeep Compass cinza, ele tentou fugir, mas causou um acidente com mais dois veículos i. O carro ficou com a frente destruída e os airbags foram acionados. O motorista foi detido e encaminhado à delegacia. Os outros motoristas envolvidos não se feriram, e a avenida foi liberada após a remoção dos veículos.



