Um fenômeno curioso de chuva de aranhas foi registrado em São Tomé das Letras (MG). Esse evento ocorre no verão, quando as condições de calor e umidade estão presentes. As aranhas pertencem a uma espécie comum no Cerrado brasileiro, e costumam sair no final da tarde após passar o dia dormindo, conforme explicam os ambientalistas.