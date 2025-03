Chuva em São Paulo alaga estação de trem, derruba muro e provoca queda de árvores

A intensa chuva que atingiu São Paulo na terça-feira (18) provocou diversos transtornos. A estação São Miguel Paulista da CPTM ficou devido ao entupimento das calhas durante uma obra e deixou usuários do transporte público ilhados. Em Itaquera, um muro desabou, mas sem deixar feridos. A zona leste foi fortemente atingida, com 40 ocorrências de quedas de árvores, inclusive uma que atingiu um carro..



