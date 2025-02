Ciclistas são assaltados em faixa às margens do rio Pinheiros, em São Paulo

Quatro criminosos foram presos após atacarem ciclistas em uma ciclovia na zona sul de São Paulo, próximo ao Parque Bruno Covas, nas margens do rio Pinheiros. Um ciclista conseguiu fugir e gravar o ataque com uma câmera acoplada ao capacete. Os assaltantes se escondiam no mato para surpreender as vítimas. A polícia militar, alertada por ciclistas, prendeu os quatro envolvidos e recuperou bicicletas roubadas. A PM garantiu reforçar o patrulhamento para prevenir novos incidentes.