Cidades do RS tem recorde de frio em 2025 e registram temperatura abaixo de zero Cidade de Bagé registra a temperatura mais baixa do ano, com 1.2 graus negativos.

Balanço Geral Manhã|Do R7 11/06/2025 - 06h51 (Atualizado em 11/06/2025 - 06h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share