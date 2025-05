Colecionador de armas mata bandidos que tentaram assaltá-lo na zona sul de São Paulo

Dois homens foram mortos após tentarem assaltar um colecionador de armas no Brooklin, bairro da zona sul de São Paulo. A vítima foi abordada por suspeitos em moto e reagiu.



A polícia ainda não identificou os assaltantes e investiga se eles pretendiam roubar pertences do motorista. Imagens de câmeras de segurança devem auxiliar na investigação, e perícias foram realizadas no local para apurar a dinâmica dos fatos.



