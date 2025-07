Colegas retiram à força cueca de menino de 13 anos em escola de São Paulo

Um menino de 13 anos foi vítima de uma agressão cruel em uma escola na zona leste de São Paulo. A brincadeira de mau gosto é conhecida como ‘cuecão’ e consiste em puxar a peça íntima até rasgá-la. O incidente foi gravado e compartilhado nas redes sociais, ampliando o constrangimento. Após a agressão, os jovens foram até a casa do menino e ameaçaram repetir a ação, jogando a peça íntima arrancada na garagem. O trauma levou o garoto a recusar-se a sair de casa ou ir à escola. A avó, Kelly, expressou sua indignação e preocupação, pedindo que os pais orientem seus filhos sobre as consequências de tais atos. A família considera denunciar o caso à polícia, destacando que a agressão deixou marcas emocionais profundas no menino.



