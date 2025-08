Começa julgamento do policial acusado pelo assassinato de Leandro Lo

A audiência de instrução do processo contra o policial acusado de matar o lutador Leandro Lo ocorre nesta terça (5)_ no fórum da Barra Funda, em São Paulo . O juiz ouvirá novas testemunhas e evidências, que podem influenciar no desfecho do caso. O tenente, preso desde agosto de 2022 no presídio Romão Gomes, aguarda a decisão na justiça comum após sua demissão da Polícia Militar, decorrente do registro do caso como homicídio doloso.



