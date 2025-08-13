Comerciante relata complicações após troca de próteses de silicone

A comerciante Liliane Brito, de São Paulo , enfrenta sérias complicações após trocar suas próteses de silicone. Em 2021, realizou a primeira cirurgia e, após complicações, uma segunda para corrigir cicatrizes sem substituir as próteses. Atualmente, sofre com dores intensas e infecções. Exames indicam presença de linfonodos que, se não tratados, podem evoluir para câncer. A comerciante já gastou cerca de R$ 30 mil e, sem recursos para um novo procedimento, busca orientação legal.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!