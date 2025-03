Condutor de charrete que atropelou ciclista em praia de Itanhaém (SP) é preso

Foi preso o homema cusado de atropelar e matar Thalita Hoshino com uma charrete na praia de Itanhaém, litoral sul de São Paulo . Thalita, que gravava um passeio de bicicleta, não resistiu aos ferimentos. A polícia investiga o caso como homicídio doloso devido à suspeita de racha entre charretes. Testemunhas relataram alta velocidade das charretes, e vídeos mostram práticas semelhantes ocorrendo na região. A prefeitura de Itanhaém tomou medidas para combater essas corridas, colocando pedras nas praias e estudando mudanças legislativas. O advogado de Rodinei nega a participação em rachas, afirmando que ele apenas passeava. As autoridades e a família de Talita pedem justiça e responsabilização dos envolvidos.



