Confronto entre torcidas do Palmeiras e Cruzeiro acaba em morte e feridos

Um confronto entre torcedores do Palmeiras e do Cruzeiro ocorreu na rodovia Fernão Dias, na altura de Mairiporã, Grande São Paulo, na madrugada do último domingo (27). A torcida do Cruzeiro estava a caminho de Minas Gerais após assistir ao jogo contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Durante a viagem, os ônibus foram parados por membros da torcida organizada Mancha Verde. Fogos de artifício foram lançados sobre os veículos que resultaram no incêndio de um dos ônibus.