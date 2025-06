Corintiano é agredido com pá por palmeirense na zona norte de SP

Uma discussão entre vizinhos após um jogo do Palmeiras terminou em agressão na zona norte de São Paulo . Marco Aurélio, torcedor do Corinthians , foi ferido por irmãos que usaram uma pá como arma. Bruno Moreira dos Santos, que tentou intervir, foi baleado. Os agressores foram presos por tentativa de homicídio e posse ilegal de arma. O caso está sob investigação da Polícia Civil.



