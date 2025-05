Corpo da mulher que teve corpo jogado pelo ex-companheiro no Tietê será enterrado nesta sexta (30)

O corpo da promotora de eventos Amanda Caroline de Almeida será enterrado nesta sexta-feira (30), após ser encontrado em uma barragem em Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo . O ex-marido dela, Carlos Eduardo de Souza Ribeiro, confessou ter matado Amanda por ciúmes. Câmeras de segurança flagraram Carlos e seu irmão colocando o corpo no carro. A família passou dez dias à espera de notícias até o reconhecimento do corpo pela polícia e pelo irmão da vítima, que o identificou pelas tatuagens e estilo do cabelo.



