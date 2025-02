Corpo de Léo Batista será velado nesta segunda-feira (20), no Rio de Janeiro

Léo Batista, ícone do jornalismo esportivo, morreu aos 92 anos. Ele estava internado desde 6 de janeiro em uma clínica na zona oeste do Rio de Janeiro, tratando complicações de um câncer no pâncreas e trombose. A morte do jornalista foi confirmada na tarde deste domingo. O velório ocorrerá na sede do Botafogo, na zona sul, aberto ao público, das 14h até 16h30. Léo Batista ficouconhecido por cobrir 13 Copas do Mundo e 13 edições dos Jogos Olímpicos, marcando seu nome no esporte brasileiro.