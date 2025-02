Corpo de policial penal é encontrado em cemitério clandestino de Osasco (SP)

O policial penal Sérgio Ferreira dos Santos, de 48 anos, foi sequestrado quando saía de casa para o trabalho em São Paulo. Após buscas intensas, seu corpo foi encontrado em uma área de mata usada como cemitério clandestino, próxima à comunidade dos Girassóis, em Osasco. A Polícia Militar e Civil conduzem uma investigação para esclarecer as circunstâncias do crime. Testemunhas estão sendo ouvidas, e a principal hipótese é de execução. O Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional expressou pesar e solidariedade aos familiares.