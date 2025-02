Coxinha com requeijão na chapa vira nova opção no café da manhã dos paulistanos Tradicional pão com manteiga foi substituída por uma combinação mais exótica

Balanço Geral Manhã|Do R7 19/02/2025 - 09h20 (Atualizado em 19/02/2025 - 09h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share