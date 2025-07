Criança autista é encontrada morta após cair em cânion no Rio Grande do Sul

Uma criança de 11 anos, identificada como Bianca, morreu após cair de uma altura de 70 metros no Cânion Fortaleza, localizado em Cambará do Sul (RS). A menina, que tinha autismo, estava com a família visitando o local quando ocorreu o acidente. O corpo foi encontrado aproximadamente 10 horas depois por equipes do Corpo de Bombeiros, com auxílio de drones e câmeras térmicas. O resgate foi complexo e exigiu a perfuração de rochas devido à dificuldade de acesso, conforme confirmado pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.



