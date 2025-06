Criança de 10 anos bate carro elétrico exposto em shopping de São Paulo

Uma criança de 10 anos entrou em um carro elétrico exposto em um shopping na zona oeste de São Paulo e acabou acelerando o veículo. O carro atingiu a fachada de uma loja de joias, mas felizmente ninguém ficou ferido. Testemunhas registraram o incidente e relataram que a criança foi responsável por acionar o acelerador. O modelo do carro, de uma montadora chinesa, avaliado em R$ 175 mil, estava exposto há cerca de um mês. A Secretaria de Segurança Pública informou que não houve registro formal do caso. O shopping está prestando assistência à montadora, à família da criança e à loja de joias danificada.



