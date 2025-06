Criança de dois anos mata a mãe com tiro acidental no Mato Grosso do Sul Pai, dono da arma, responderá por homicídio culposo

Balanço Geral Manhã|Do R7 16/06/2025 - 06h58 (Atualizado em 16/06/2025 - 06h58 )

