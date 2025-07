Crime do Porsche: polícia investiga se empresário foi vítima de assalto ou latrocínio em Guarulhos

Um empresário chamado Rodrigo Ponce foi morto em Guarulhos enquanto dirigia uma Porsche conversível. Ele foi abordado por dois criminosos em motos, que dispararam contra ele. A polícia investiga duas linhas: execução ou latrocínio. Apenas a arma do empresário foi levada; outros pertences permaneceram no local. Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas para identificar os suspeitos. A perícia está coletando evidências na cena do crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!