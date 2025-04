Criminalidade em alta assusta moradores de Perdizes, na zona oeste de São Paulo

Moradores e comerciantes de Perdizes, na zona oeste de São Paulo , enfrentam uma onda crescente de assaltos.



Em um dos casos, às 10h50, um homem teve seu celular roubado por ladrões em uma moto. Mais tarde, outro indivíduo foi assaltado por um criminoso em um carro. Apesar das câmeras e vigilância particular, a violência persiste.



Julio, morador da região há 54 anos, foi agredido por ladrões que levaram sua corrente, e um dos assaltantes já foi preso.



Um empresário local criou um grupo de 1500 participantes no celular para discutir a segurança, destacando que muitos acreditam na migração dos criminosos do centro para Perdizes.



A Secretaria de Segurança Pública prendeu dois suspeitos ligados a uma quadrilha de roubos, e investiga sua participação nos crimes recentes.



