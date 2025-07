Criminosos agem com tranquilidade para furtar carros em São Paulo

Dois furtos de veículos foram registrados em São Paulo. No primeiro caso, uma mulher estacionou o carro próximo a uma estação de metrô na Vila Cleonice e só percebeu o furto cerca de oito horas depois. Os criminosos quebraram o vidro e desligaram o alarme antes de fugir. No mesmo dia, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, um criminoso levou um carro em apenas 16 segundos. A Polícia Civil investiga os dois casos com o apoio de imagens de câmeras de segurança.



