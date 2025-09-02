Criminosos agridem idoso durante assalto em Belo Horizonte (MG)

Um idoso de 75 anos foi alvo de uma tentativa de assalto na entrada do seu prédio. O incidente ocorreu quando ele retornava da academia e foi surpreendido pelos criminosos ao tentar entrar no edifício. Apesar dos esforços para fechar o portão e se proteger, os ladrões conseguiram puxá-lo pela roupa e arrastá-lo pelo chão. Os agressores fugiram sem levar pertences.

O ataque deixou o idoso machucado no ombro e visivelmente abalado. Ele não quis gravar entrevista devido ao trauma sofrido. O cunhado dele relatou a suspeita sobre as intenções dos criminosos: eles poderiam estar interessados em algo que acreditavam estar com a vítima ou planejavam invadir o apartamento.

Este não foi um caso isolado na localidade; outras pessoas já foram vítimas de assaltos semelhantes na mesma área. De acordo com Luiz Carlos, parente do idoso atacado, duas irmãs dele também sofreram agressões próximas à entrada do prédio anteriormente. A situação destaca um padrão preocupante de insegurança para os moradores daquela região residencial.

