Criminosos com fuzis atacam carro-forte em supermercado da Grande São Paulo

Um assalto a um carro-forte dentro de um supermercado em Osasco, região metropolitana de São Paulo , resultou em uma troca intensa de tiros entre criminosos e seguranças. O incidente ocorreu enquanto os vigilantes reabasteciam caixas eletrônicos do estabelecimento. Apesar da ação violenta dos ladrões armados com fuzis, ninguém ficou ferido.

O ataque aconteceu no estacionamento subterrâneo do supermercado. Imagens das câmeras internas mostram o momento exato quando os criminosos entraram atirando para tentar roubar o dinheiro transportado pelo carro-forte. Em meio ao caos gerado pelos disparos, clientes e funcionários buscaram abrigo onde podiam.

A Polícia Militar informou que os bandidos tinham informações privilegiadas sobre o horário da chegada do veículo blindado. Durante a tentativa frustrada de roubo, as paredes do mercado foram atingidas por diversos tiros. Após não conseguirem levar nada devido à reação rápida dos seguranças fortemente treinados e equipados, os criminosos fugiram num carro preto roubado.

O veículo usado na fuga foi encontrado abandonado cerca de um quilômetro do local do crime; nele estavam uniformes falsificados da polícia civil e outras empresas, possivelmente usados para disfarces. Testemunhas relataram momentos de pânico durante o ocorrido. Uma mulher que estava com seu filho pequeno descreveu como correu para se proteger assim que ouviu os primeiros disparos.

Apesar deste episódio alarmante numa área geralmente tranquila, nenhuma prisão foi efetuada até agora pelas autoridades responsáveis pela investigação contínua conduzida tanto pela Polícia Civil quanto Militar paulista.

