Criminosos invadem barbearia em São Paulo e causam prejuízo de R$15 mil

Dois suspeitos aguardaram na calçada de uma barbearia em São Paulo antes de invadir o local, no Morumbi, zona sul de São Paulo. Após quebrar o vidro da porta, eles entraram rapidamente e levaram celulares, um notebook e equipamentos profissionais. O prejuízo foi estimado em mais de R$ 15 mil. O alarme do estabelecimento não funcionou durante a ação. A polícia registrou o caso e iniciou investigações para identificar os criminosos.



