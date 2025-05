Criminosos invadem casa e mantêm família refém na Grande São Paulo

Um grupo de quatro criminosos aproveitou um portão aberto, invadiu uma residência em Itaquaquecetuba (SP) e manteve os moradores reféns enquanto roubava objetos de valor. A polícia, acionada por um vizinho, cercou a área com o apoio do helicóptero Águia, resultando na prisão de dois homens e uma mulher. Parte dos pertences roubados foi recuperada. Uma vítima agredida deixou a delegacia com a cabeça enfaixada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!