Criminosos invadem casa em bairro nobre de SP e obrigam idosas a realizar transferências via Pix

Duas idosas tiveram a casa invadida na Saúde, área nobre de São Paulo. As vítimas, de origem oriental, foram amarradas durante o roubo. Os criminosos ainda não foram detidos, mas informações preliminares apontam que as mulheres foram obrigadas a realizarem transferências via Pix. Objetos de valor da casa também foram levados pelos assaltantes. A polícia analisa as imagens de câmeras de segurança e segue em busca dos criminosos.