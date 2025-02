Criminosos invadem sistema de câmeras da casa da atriz Mel Maia

Criminosos conseguiram invadir as imagens das câmeras de monitoramento da casa da atriz Mel Maia no Rio de Janeiro. Hackers conseguiram violar a privacidade da artista após mãe dela abrir e-mail malicioso. A situação foi percebida a tempo e a polícia foi acionada. Especialistas recomendam cautela com links desconhecidos e aconselham o uso de senhas fortes e exclusivas.