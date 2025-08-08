Criminosos usam controle remoto clonado para invadir condomínios em São Paulo

A Polícia Civil realizou uma operação na zona sul de São Paulo para prender membros de quadrilhas que invadem condomínios. Durante a ação, 12 pessoas foram ouvidas como averiguadas. Os policiais investigam o esquema de clonagem dos controles das garagens e buscam entender como os criminosos conseguem burlar sistemas avançados de segurança.



