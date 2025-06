Cuidadora é presa após tentar aplicar golpe em idosa e planejar matar o filho dela

A cuidadora de idosos Flávia Silva Teixeira foi presa em Itaboraí (RJ) após planejar a morte do filho da mulher que estava sob seus cuidados. A polícia descobriu o plano após uma denúncia e cumpriu um mandado na residência da suspeita. Durante a busca, foram apreendidos cinco celulares e notas fiscais de compras feitas com o cartão bancário da idosa. Além disso, Flávia seria beneficiária de um seguro de vida no nome da mulher. Ela foi detida e responderá por tentativa de homicídio e fraude financeira.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!