Delegado aposentado reage a tentativa de assalto e atira em criminoso

Um homem tentou assaltar um delegado aposentado no centro de São Paulo . O incidente ocorreu em plena luz do dia na rua Martins Fontes. O criminoso abordou o delegado enquanto ele caminhava e simulou estar armado. O delegado reagiu e disparou contra o assaltante, atingindo sua perna. A Polícia Civil e a Polícia Militar compareceram ao local. O jovem foi levado a um hospital para cirurgia e permanece internado; sua bicicleta foi apreendida.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!