Delegado morre após perder controle de carro e bater em caminhão estacionado em São Paulo

Um delegado morreu após perde o controle do carro e bater contra um caminhão estacionado na alça de acesso à Marginal Tietê, em Osasco (SP), na noite de quinta-feira (4). A vítima foi identificada como Walter Piroli Penha, 61 anos.

O acidente aconteceu próximo ao acesso à marginal Tietê. De acordo com relatos policiais, o caminhão estava devidamente sinalizado quando o veículo conduzido pelo delegado desceu rapidamente por um viaduto e colidiu contra ele. Apesar dos esforços para socorrer Penha ao hospital, ele não resistiu aos ferimentos.

Testemunhas afirmaram que Penha estava consciente e conversando enquanto era retirado do automóvel pela equipe de resgate. Um colega do motorista do caminhão relatou que chegava ao local com uma peça para consertar o problema mecânico quando ocorreu a colisão.

A perícia esteve presente no local para investigar as circunstâncias exatas do acidente enquanto os veículos eram removidos da via. Durante esse período, formou-se um congestionamento significativo no sentido capital devido à interrupção temporária do tráfego por quase duas horas. O caso está sob investigação .

aqui!