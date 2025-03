Dentista é internada em estado grave após ser baleada em tentativa de assalto na Grande São Paulo

Uma dentista foi baleada ao chegar em sua casa em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. O criminoso a atacou enquanto ela estacionava o carro na garagem. Durante a luta corporal, ele disparou quatro vezes e fugiu com o veículo. O carro foi abandonado 4 km do local do crime. A vítima está internada em estado grave em hospital de Itaquaquecetuba. A polícia investiga o caso como latrocínio tentado e analisa imagens das câmeras de segurança para identificar o autor dos disparos. Segundo uma cunhada da vítima, a dentista mora na casa com o marido há anos e a região é considerada tranquila.



