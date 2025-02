Depósito de veículos apreendidos revolta moradores de prédio vizinho em São Paulo

Na zona leste de São Paulo, um terreno municipal abriga cerca de 100 carros apreendidos e abandonados há dois anos, gerando preocupações entre os moradores vizinhos. A proliferação do mosquito Aedes aegypti já resultou em mais de 10 casos de dengue no condomínio próximo, onde vivem 600 pessoas. Cíntia, uma moradora, relata: "Já fizemos várias reclamações à prefeitura, mas nada foi resolvido". A prefeitura esclareceu que o local é um depósito temporário para veículos que aguardam leilão e prometeu limpeza e manutenção do terreno, mas não deu previsão para a remoção dos veículos.



