Desmanches clandestinos alimentam comércio ilegal de peças na capital paulista

O comércio ilegal de peças automotivas acontece após desmanches clandestinos na zona leste de São Paulo , especialmente no Jardim Pantanal. Veículos roubados ou furtados são desmontados ao ar livre, alimentando o mercado ilegal. Em 2025, a cidade registrou mais de 25 mil veículos roubados. Durante a investigação do Balanço Geral Manhã, foi adquirida uma peça sem o devido cadastramento no Detran, revelando a falta de controle.



