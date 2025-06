Diarista furta R$ 500 mil de casal de idosos para jogar no tigrinho

Uma diarista de 33 anos foi presa após furtar mais de R$ 500 mil em joias e dinheiro de um casal de idosos em Goiânia para sustentar o vício no 'jogo do tigrinho'. A suspeita surgiu há quatro meses quando a filha do casal notou o desaparecimento dos objetos. Ela foi detida pela polícia civil ao sair do prédio com algumas das joias. A mulher confessou que os furtos eram para alimentar seu vício em jogos de azar e ocorriam pelo menos duas vezes na semana. Agora, a polícia investiga quem seria o receptador dos itens roubados.



