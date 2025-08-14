Logo R7.com
Balanço Geral Manhã

Discussão entre moradores de pensão em São Paulo termina em morte

O agressor possui várias passagens pela polícia no Rio Grande do Norte

Balanço Geral Manhã|Do R7

Uma discussão entre Arlindo, da Bahia, e João, do Rio Grande do Norte, ocorreu em um abrigo na região central de São Paulo. A situação escalou quando João atacou Arlindo com uma ripa de madeira. A Guarda Civil Metropolitana foi acionada após a confusão e encontrou Arlindo já sem vida. João deixou o local mas foi detido pela GCM. Ele possui várias passagens pela polícia no Rio Grande do Norte.

