Dois estudantes precisam ser intubados após trote no interior de São Paulo

Um trote universitário em Ribeirão Preto resultou na hospitalização de pelo menos sete estudantes. Os veteranos forçaram dois calouros a consumir bebidas alcoólicas e drogas, o que levou à necessidade de entubação. O incidente gerou confusão no hospital e está sob investigação da Polícia Civil. Após receberem atendimento médico, os estudantes foram extubados e liberados. O evento foi parte de uma festa de abertura de curso, cujo trote foi prolongado por 100 dias, estendendo-se além do período habitual.



