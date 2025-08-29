Logo R7.com
Dona de creche age com violência e tenta forçar criança a comer

Estagiária denunciou as práticas violentas da dona da instituição

Balanço Geral Manhã|Do R7

A dona de uma creche do Distrito Federal enfrenta denúncias graves após ser flagrada cometendo maus-tratos contra crianças. Um vídeo gravado por uma estagiária mostra a proprietária forçando uma criança de um ano e oito meses a comer e agredindo-a fisicamente. As imagens revelaram cenas perturbadoras que levaram à indignação dos pais e responsáveis.


O incidente veio à tona quando a estagiária decidiu registrar as agressões praticadas pela dona da instituição. Além do vídeo, áudios capturam o desabafo da jovem sobre os episódios presenciados na rotina diária da creche. Ela relata ter testemunhado violência durante o banho das crianças e no momento das refeições.


Diante das constantes reclamações feitas pela filha, Raniere resolveu alertar outros pais sobre o comportamento abusivo dentro da creche. Uma mãe identificada como Naiara expressou sua dor ao ver sua filha sendo maltratada nas gravações: "Machuca demais", declarou ela.


Em resposta às acusações, o advogado da defesa afirmou que a proprietária está disposta a colaborar com as investigações conduzidas pela polícia e pelo conselho tutelar para esclarecer os fatos apresentados nos vídeos. O caso segue em apuração pelas autoridades competentes.




