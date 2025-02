Dona de loja acusa entregador de furtar produto e ele debocha: “Roubei mesmo”

Carla, uma empresária de uma loja de roupas em São Paulo, sofreu um prejuízo de R$ 5 mil quando um entregador contratado por aplicativo não entregou as mercadorias aos destinatários. As peças, retiradas na distribuidora no Brás, desapareceram a caminho da loja no Jardim Andaraí. Após tentar contato, Carla ouviu do suspeito a confirmação do roubo: "Roubei mesmo". O caso foi registrado como furto e está sendo investigado pela polícia. A promoção planejada para o final de semana foi cancelada e a empresária agora teme usar aplicativos de entrega.