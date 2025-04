Dono de bar é executado na frente de clientes no centro de São Paulo

O dono de um bar na Vila Buarque, região central de São Paulo, foi executado a tiros na frente de cientes do estabelecimento na madrugada de sábado (12). Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento do crime e a fuga do atirador. Além da vítima, um primo dele e um cliente também foram baleados e socorridos sem risco de vida. O suspeito não foi identificado e ninguém foi preso até o momento.



