Donos de empresa têxtil são suspeitos de participar de fraude no sistema bancário

Uma falha no sistema bancário resultou em um prejuízo de R$ 21 milhões. Três pessoas foram presas e uma está foragida. A investigação aponta que os donos de uma empresa têxtil paulista estavam envolvidos na fraude. Policiais civis cumpriram mandados de prisão e busca em várias cidades. O grupo explorava vulnerabilidades do sistema para criar créditos inexistentes e realizar transferências pulverizadas entre contas.



