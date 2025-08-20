Dupla invade condomínio na zona leste de SP e rouba joias

Dois jovens foram identificados como responsáveis pela invasão a um apartamento em um condomínio na zona leste de São Paulo . As imagens das câmeras de segurança flagraram a dupla circulando pelo local após alegarem problemas no reconhecimento facial para entrar. Eles reviraram o apartamento, levando joias e outros objetos, o que gerou um impacto emocional significativo na vítima. A polícia foi acionada pelos vizinhos ao perceberem a movimentação suspeita. Um dos invasores já foi identificado.



