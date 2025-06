Empreenda Tur chega a Caconde (SP) para estimular turismo e negócios locais

Caconde recebeu o Empreenda Tur, evento itinerante que visa fortalecer o turismo paulista e promover oportunidades de negócios. Conhecida pela produção de café e paisagens, a cidade contou com a presença de autoridades estaduais. Sula Miranda ofereceu uma palestra sobre superação e empreendedorismo. A previsão é que o turismo gere R$ 340 bilhões até 2025 no estado.



