Empresário é rendido por ladrões e tem R$ 500 mil roubados em São Paulo

Um empresário foi vítima de um roubo no centro de São Paulo . O crime ocorreu enquanto ele saía da empresa e envolveu uma quadrilha que buscava uma mochila com aproximadamente meio milhão de reais. Os criminosos agiram rapidamente e usaram disfarces para abordar a vítima. “Os criminosos não queriam o celular ou a aliança de ouro, só queriam a mochila”, relatou a vítima.



A Secretaria de Segurança Pública investiga o caso e as imagens devem ajudar na identificação dos envolvidos. Apesar do trauma vivido, o empresário planeja retornar ao trabalho, afirmando que “não pode desistir”.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!