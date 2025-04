Empresário que demitiu funcionária que ganhou carro em sorteio é preso por tráfico

Larissa Amaral, funcionária de um escritório de contabilidade em Santos, ganhou um SUV 2017 em um sorteio da empresa. No entanto, o carro apresentou vários problemas mecânicos, como falta de óleo e luzes queimadas. Após informar seu chefe, Rodrigo Morgado, sobre as falhas, ela foi demitida por mensagem e o veículo foi retomado pela empresa, sem aviso. Rodrigo, também influenciador digital, foi detido por envolvimento em tráfico de drogas.



Larissa busca justiça por meio de ações trabalhistas e cíveis, já que também enfrenta problemas com o registro do carro em seu nome. Ela afirma: "Eu não sei o que estão fazendo com ele e se acontecer alguma coisa, essas responsabilidades vão vir para cima de mim."



