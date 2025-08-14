Empresário que matou gari apresenta ‘personalidade violenta’, diz juiz

Um empresário é suspeito assassinar um gari durante uma discussão no trânsito em Minas Gerais. A audiência de custódia resultou na conversão da prisão para preventiva. Imagens mostram o momento após o disparo contra Laudemir de Souza Fernandes. Testemunhas relataram que a briga começou por causa da interrupção causada por um caminhão de lixo. O acusado, Renê Júnior, possui um histórico criminal e foi preso horas após o crime em uma academia. Durante a audiência, Renê negou participação no crime e afirmou que o carro identificado não era o dele.



