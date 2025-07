Enfermeira vende videogame pelas redes sociais e recebe pagamento de R$ 2.300 com notas falsas

Uma enfermeira de São Paulo foi vítima de um golpe ao vender um videogame por R$ 2.300. O suspeito, que se apresentou como Victor, entrou em contato pelas redes sociais e combinou a retirada do aparelho pessoalmente. Após a entrega, a enfermeira percebeu que havia recebido cédulas falsas. "Ele me entregou as notas. Tinha uma nota de 100 e embaixo as notas de 200", relatou a vítima. Ao tentar contatar o golpista, descobriu que estava bloqueada. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que as investigações estão em andamento para localizar o autor do crime.



